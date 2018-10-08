Пассажирам отмененных рейсов Ryanair отказали в компенсации

Суд отказал пассажирам отмененных из-за забастовок рейсов Ryanair в компенсации

Коммерческий суд Барселоны принял решение о том, что пасажирам Ryanair не положены компенсации, предусмотренные директивой ЕС 261/2004, за отмены рейсов, если их причиной послужили забастовки персонала авиакомпании.

Как сообщает avianews, суд признал, что забастовки находятся вне контроля авиакомпании, то есть фактически приравнены к форс-мажору.

Ранее аналогичные решения по восьми похожим искам приняли другие испанские суды в Бадахосе, Оренсе и Понтеведре.

Европейское законодательство предусматривает, что авиапассажиры, чьи рейсы были отменены менее чем за 2 недели до вылета, могут получить компенсацию размером от 250 до 600 евро в зависимости от дальности маршрута. Последующие решения европейских судов приравняли задержку рейса более чем на 3 часа к отмене рейса и обязали авиакомпании выплачивать компенсации, отмечает издание.

При этом авиаперевозчик освобождается от выплаты компенсации в случае, если отмена рейса была вызвана форс-мажором - обстоятельствами, которые находятся вне его контроля.

Напомним, в конце сентября Ryanair отменила 250 рейсов в шести странах Европы из-за забастовок бортпроводников.

Минувшим летом забастовки пилотов Ryanair в странах Европы, в частности в Германии, Италии, Португалии, Испании, Бельгии, Нидерландах и Швеции, привели к отмене сотен рейсов.