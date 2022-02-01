Патріарх Єрусалимський знову зустрівся з послом РФ в Ізраїлі

31 січня 2022 року Патріарх Єрусалимський Феофіл III прийняв у своїй резиденції надзвичайного та повноважного посла Російської Федерації у Державі Ізраїль Анатолія Вікторова. У зустрічі взяли участь секретар Російської духовної місії (РДМ) в Єрусалимі ігумен Нікон (Головко) та скарбник РДМ єромонах Афанасій (Букін). Про це повідомляє сайт Російської духовної місії в Єрусалимі.

“На зустрічі було наголошено на необхідності продовження роботи зі збереження християнської присутності у Святій Землі, забезпечення недоторканності православних релігійних об’єктів та безпеки християнських віруючих. Також була акцентована контрпродуктивність будь-яких спроб змінити міжконфесійний статус-кво, що історично склався, на території Ізраїлю, у тому числі в Старому місті Єрусалиму”, – йдеться у повідомленні.

Посол РФ наголосив на прихильності Російської Федерації до захисту інтересів християн близькосхідного регіону. Окрема увага була приділена актуальним питанням міжнародного порядку денного.

Як РІСУ інформувала, візити офіційних представників РФ до Патріарху Феофіла почастішали. Так, 11 січня 2022 року надзвичайний та повноважний посол Російської Федерації в Ізраїлі А.Д. Вікторов зустрівся з Патріархом Святого граду Єрусалима та всієї Палестини Феофілом III.

У середині червня і в липні 2021 року посол РФ Вікторов і посланники ФСБ Росії вже зустрічались із Єрусалимським Патріархом. Після цього російські експерти знову заговорили за «Амман 2.0».

5 серпня 2021 року з благословення Патріарха Московського і всієї Русі Кирила голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату митрополит Волоколамський Іларіон також здійснив робочу поїздку до Йорданії та зустрівся з Феофілом III.

Єрусалимський Патріарх Феофіл III в свою чергу подякував Московському Патріарху Кирилу Гундяєву за «твердість і послідовність» у підтримці християнської присутності на Святій Землі в умовах активізації екстремістських угруповань і заявив про готовність до зустрічі з ним. Про це йдеться у листі-привітанні з нагоди 75-річчя Патріарха Кирила, яке він відзначав 20 листопада.

Як РІСУ інформувала, формальним ініціатором зборів в Аммані в листопаді 2019 виступив саме Єрусалимський Патріарх Феофіл ІІІ. Він зробив пропозицію в обхід Вселенського Патріарха Варфоломія, після зустрічі з Кирилом і Путіним, коли отримував премію від російського "фонду єдності православних народів". РПЦ запропонувала це як ініціативу Єрусалиму. Але насправді саме Москва просувала ідею. Вона хотіла створити новий майданчик для засудження дій Константинополя в Україні.

Православ'я представляють 15 автокефальних Церков. Чотири з них (не рахуючи ПЦУ) чітко дали зрозуміти, що на збори Російської Православної Церкви до Амману не поїдуть. Це Константинопольський, Александрійський Патріарх, Кіпрський і Елладський архиєпископ. Глави чотирьох найбільших Церков. З Константинополем, Елладою і Олександрією РПЦ розірвала відносини через визнання ПЦУ.

У січні 2020 року була друга спроба з боку Єрусалиського Патріарха з подачі Москви скликати зустріч в Аммані задля створення опозиції Вселенському Патріарху через його "втручання" в українську церковну кризу. На всі свої листи-запрошення до предстоятелів Єрусалимський Патріарх отримав відмову.

Патріарх Варфоломій у січні направив до Єрусалиму лист "у суворому тоні", в якому нагадав, що Феофіл не компетентний для таких кроків, тому "ініціатор" Амманської зустрічі більше не наполягав на своїй ініціативі. Єдиною Церквою, яка погодилась приїхати на зустріч, була Церква Чеських земель та Словаччини. Предстоятелі Елладської та Кіпрської Церков публічно відмовились від поїздки.

Так, незважаючи на весь арсенал наявних засобів, Росія так і не змогла скласти велику коаліцію проти Константинополя. Зараз загальний стан на церковній карті православ'я виглядає не на користь Російської Православної Церкви, особливо після вторгнення РПЦ на канонічну територію Александрійського Патріархату в Африці.

Вже цими днями Єрусалимський Патріарх вчергове заявив, що очікує відновлення «Амманського формату» за участю чотирьох Предстоятелів. Він висловив упевненість, що спілкування Предстоятелів помісних Церков дає найкраще вирішення глобальних проблем.

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