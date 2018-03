Пентагон: громкие заявления Путина — не сюрприз (The National Interest, США)

Чиновники американского оборонного ведомства не удивлены тем, что российский президент 1 марта рассказал о целом ряде новых образцов стратегического ядерного оружия, которые Кремль разрабатывает для преодоления американской системы противоракетной обороны. Российские официальные лица на самом деле в течение многих лет открыто говорили в русскоязычных средствах массовой информации о большинстве из тех образцов оружия, о которых упомянул в своем выступлении Путин.

«Разумеется, вчерашнее выступление Путина заслуживает очень внимательного отношения, — подчеркнул Джон Руд (John C. Rood), заместитель министра обороны США по политическим вопросам, в своем выступлении 1 марта в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies). — Однако это не единственное заявление, сделанное российскими официальными лицами в публичном пространстве в последние годы».

Как отметил Руд, большинство представителей вашингтонской (округ Колумбия) внешнеполитической интеллигенции не читают русскоязычную прессу — и у них нет необходимых знаний русского языка для того, чтобы это делать. Однако для тех людей, которые читают российскую прессу, выступление Путина не было неожиданным.

«Большая часть наших комментаторов все еще не используют иностранную прессу в качестве источника информации, но если посмотреть некоторые средства массовой информации на русском языке, то вы действительно увидите более значительное преобладание такого рода комментариев», — сказал Руд.

«Хотя президент Путин, несомненно, сделал весьма громкие заявления, я считаю, что некоторые элементы его выступления уже в течение некоторого времени упоминались в других местах, и еще раньше были сделаны различные комментарии как им самим, так и другими людьми. Поэтому большая часть его выступления не явилась для меня сюрпризом».

Следует отметить, что двусторонние отношения между Россией и Соединенными Штатами находятся, несомненно, на нисходящей траектории. «Речь идет, конечно же, о направлении всего происходящего в России, о векторе страны, и многие из нас в течение многих лет занимались поисками вариантов для установления более тесных отношений между Соединенными Штатами и Россией, — сказал Руд. — Но, как мне самому кажется и как говорят наши стратеги в области национальной безопасности и национальной обороны, мы вновь вступили в период соперничества великих держав, и Россия однозначно выбрала именно этот подход. Особого внимания заслуживает то, что целый ряд образцов вооружений, о которых говорил президент Путин, а также та открытость, с которой он о них говорил, — все это нацелено на Соединенные Штаты и на наших союзников».

Руд обращает внимание на то, что при проведении российских военных учений — особенно в области ядерных вооружений — Соединенные Штаты и альянс НАТО открыто обозначаются как враги.

«Еще одним вызывающим озабоченность обстоятельством является то, что при проведении некоторых крупномасштабных военных учений в России НАТО и Соединенные Штаты определяются как противники, и эти учения направлены против них, — подчеркнул Руд. — А затем мы видим новые образцы вооружений, которые разрабатываются и используются в вооруженных силах России, и это нас тоже беспокоит. И поэтому, как мне кажется, при разработке нашей доктрины мы просто обязаны учитывать это с точки зрения ориентации этой страны, демонстрации возможностей, наблюдения за разрабатываемыми и принимаемыми образцами вооружений.

В российской ядерной доктрине по-прежнему делается акцент на использовании ядерного оружия таким образом, как это не было предусмотрено в американской доктрине в прошлом, и кроме того, мы предприняли некоторые шаги, тогда как Россия пошла в другом направлении, — например, в том, что касается размера их так называемых нестратегических ядерных сил».

Как считает Руд, Соединенные Штаты стали проявлять озабоченность по поводу российской ядерной доктрины еще до недавней речи Путина.

«На мой взгляд, наша озабоченность по поводу возможностей России, наша озабоченность по поводу направления России и некоторых заявлений, сделанных в прошлом по поводу роли ядерного оружия, возникла еще до вчерашней речи Путина, — отметил Руд. — Лично я не был удивлен количеством его комментариев в этом выступлении. На мой взгляд, его речь в целом соответствует тем вещам, которые мы слышали раньше от российских официальных лиц. Это не означает, что я это приветствуют, и это не было именно тем посланием, которое мы хотели бы получить. Но, как мне кажется, в целом оно соответствует тем вещам, которые представители российского руководства говорили в прошлом».

Дейв Маджумдар