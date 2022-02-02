Пентагон оголосив, що відправляє війська до Польщі, Румунії, Німеччини

Сполучені Штати відправлять дві тисячі нових американських військових до Польщі й Німеччини, а також перекинуть близько однієї тисячі персоналу з Німеччини в Румунію з метою посилення східних союзників по НАТО на тлі військової активності РФ.

«У рамках наших зобов’язань (за статтею 5 Північноатлантичного договору – ред.), а також щоб бути готовими до цілої низки непередбачуваних ситуацій, Сполучені Штати ближчим часом перекинуть додаткові сили в Румунію, Польщу й Німеччину», - повідомив речник Пентагону.

Він підкреслив, що передислокація військ проводитиметься на тимчасовій основі, щоб відреагувати на нинішню ситуацію безпеки й забезпечити надійну оборону союзників по НАТО. За його словами, не передбачається, що ці війська воюватимуть в Україні.

Кірбі уточнив, що одна тисяча американських військових з підрозділів швидкого реагування, які зараз дислокуються в Німеччині, будуть перекинуті до Румунії. Вони приєднаються до близько 900 військових США, які дислокуються в цій чорноморській країні.

«Ці сили призначені для стримування агресії та посилення наших оборонних можливостей у країнах, які перебувають на передовій Альянсу», - зазначив представник оборонного відомства США.

Крім того, за словами представника Пентагону, впродовж наступних кількох днів додаткові дві тисячі американських десантників будуть відправлені з Північної Кароліни (США) до Європи, зокрема, до Польщі й Німеччини.

«Ці підрозділи навчені й оснащені для виконання різних місій щодо стримування агресії, підтримки й оборони наших союзників», - зазначив Кірбі.

Речник Пентагону також уточнив, що перераховані підрозділи США, які перекидаються в Європу, не входять до переліку 8,5 тисяч американських військових, які з минулого тижня переведені у стан підвищеної бойової готовності на території США. Він підкреслив, що ці сили готові в будь-який момент вирушити в Європу для посилення Сил швидкого реагування НАТО, якщо виникне така необхідність.

Представник Міноборони США також підкреслив, що всі пересування військ узгоджувалися в тісних консультаціях із союзниками – Румунією, Польщею й Німеччиною до моменту прийняття рішення про їх передислокацію. Він також заявив, що Сполучені Штати вітають рішення Франції відправити свій додатковий контингент до Румунії. Крім того, за його словами, Вашингтон вітає заяви Іспанії, Великої Британії й Нідерландів про потенційну готовність посилити своїми військами східний фланг Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляв Укрінформ, США неодноразово заявляли про намір посилити союзників на східному фланзі НАТО з метою стримування агресивних дій Росії, яка продовжує зосереджувати понад 100-тисячний контингент поблизу кордонів України.