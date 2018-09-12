Пентагон опасается влияния РФ на референдум в Македонии по вступлению в НАТО

Министр обороны США Джеймс Мэттис обеспокоен потенциальной вероятностью того, что Россия может попытаться оказать влияние на референдум в Македонии о вступлении страны в ЕС и НАТО сообщает УНН со ссылкой на брифинг чиновника для журналистов.

"Я обеспокоен этим", - ответил он на соответствующий вопрос репортера. "Я считаю, что демократические государства нужно оставить в покое, другое дело, если посол этой страны захочет распространить письменное заявление (в связи с вмешательством)", - добавил он. Мэттис также вновь напомнил о попытках России оказать влияние на выборы в ряде европейских государств.

Общенациональный референдум о вступлении Македонии в Евросоюз и НАТО должен пройти в стране 30 сентября.

Как сообщал УНН, недавно греческая полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ против демонстрантов, протестующих против заключенного в июне соглашения между Афинами и Скопье о будущем переименовании соседней страны в Республику Северная Македония.