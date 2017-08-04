Пентагон предложил Белому дому предоставить Украине летальное оружие - СМИ

Пентагон направил в Белый дом запрос о разрешении на предоставление Украине летального оружия, в том числе - противотанковых комплексов Javelin. Об этом сообщает канал NBC News со ссылкой на слова троих американских чиновников.

Стоимость пакета помощи, которую Пентагон предлагает предоставить Украине, - почти $50 млн.

Источники канала подчеркнули, что решение пока не принято, от отметили, что Пентагон выступает за предоставление летального оружия Украине.

Представитель Пентагона заявил каналу, что ведомство "ничего не выносило".

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года ведет переговоры с западными странами о поставках летального оружия, но пока безуспешно. На данный момент США снабжают Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогают в подготовке украинских военных.

В феврале 2016 года бывший командующий силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав подал рекомендации правительству США о предоставлении Украине летального оружия.

В мае 2017 года такой же совет новой администрации Белого дома дал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер 25 июля в интервью BBC сказал, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о возможной поставке оружия в Украину.

31 июля издание The Wall Street Journal написало, что в США разработали план поставки оборонительного вооружения Украине. Речь идет о передаче противотанковых ракетных комплексов Javelin и средств противовоздушной обороны.

Бюджет США на 2017 год предусматривает выделение Украине $350 млн помощи на усиление безопасности и обороны.