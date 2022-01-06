Пентагон провів переговори з РФ. Обговорювали зниження ризиків біля кордонів України

Керівництво міністерств оборони США і Росії провело телефонні переговори, в ході яких торкнулися теми України. Зокрема, зниження військових ризиків поблизу її кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі.

"6 січня міністр оборони Ллойд Дж. Остін III поговорив з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Вони обговорили зниження ризиків поблизу кордонів України", - йдеться в розміщеному на сайті Пентагону повідомленні.

Міністерство оборони Росії обмежилося заявою про те, що Шойгу і Остін в телефонній розмові "обговорювали питання безпеки, що представляють взаємний інтерес".

Нагадаємо, раніше в Міноборони Естонії заявили, що Росія становить реальну загрозу безпеці Європи.

А міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс заявив, що ЄС і НАТО повинні активніше готуватися до можливого вторгнення Росії до України.



