Пентагон: Россия вдвое усилила гражданскую войну в Сирии

Российская Федерация своим вмешательством в сирийскую войну внесла "фактически нулевой" вклад в борьбу США с ИГИЛ.

Такое заявление в интервью телеканалу NBC News сделал глава Пентагона Эштон Картер.

"Они (Россия - ред.) не сделали ничего в борьбе против ИГИЛ. Фактически ноль, хотя пришли туда, говоря, что будут бороться с ИГИЛ и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии. Они не сделали ничего из этого", - убежден Картер.

Вместе с тем он подчеркнул, что США пытаются отбить у джихадистов Мосул и Ракку, однако Кресль отказывается принимать в этом участие. Также глава Пентагона высказал убеждение, что Москва имела ряд возможностей убедить президента Сирии Башара Асада уйти в отставку и способствовать формированию нового правительства, в состав которого вошли бы и лидеры оппозиции, однако не сделала этого.

"Но они не сделали этого, они вдвое усилили сирийскую гражданскую войну", - подчеркнул он.