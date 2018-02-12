Пентагон считает присутствие российских военных в Сирии помехой борьбе с ИГ

Пентагон заявил, что военное присутствие России в Сирии мешает работе антитеррористической коалиции, которую возглавляют США. Об этом сообщает RT со ссылкой на отчет генерального инспектората Пентагона.

«Российское военное присутствие в Сирии продолжило осложнять проведение операций против ИГ (террористчиеская организация "Исламское государство", запрещена в РФ). Российские самолеты, как и прежде, совершали опасные маневры вблизи американских. Подразделения вооруженных сил России действовали в непосредственной близости от сил коалиции, из-за чего нарастал риск непреднамеренных перестрелок»,— говорится в документе. По информации американского оборонного ведомства, Россия, сообщая о том, что выводит свои войска из Сирии, призывает к этому и американскую сторону. Однако Пентагон утверждает, что Россия при этом, напротив, увеличивает свое военное присутствие «на двух сирийских базах». Имеются ли в виду Хмеймим и Тартус, в отчете не говорится.

Военная операция России в Сирии длилась с сентября 2015 года. 22 декабря 2017 года глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном выводе российских войск из Сирии. При этом в этой стране остались функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус, а также Центр по примирению враждующих сторон.