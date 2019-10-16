Пентагон, вице-президент США и адвокат Трампа отказались предоставить документы по делу о давлении на Украину Виктория Бега

Министерство обороны США (Пентагон), вице-президент США Майк Пенс и личный юрист президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отказались сотрудничать с Палатой представителей Конгресса США в рамках расследования о возможном импичменте президента Дональда Трампа и его вероятном давлении на Украину.

Так, Минобороны сообщило, что не готово предоставить Конгрессу документы, связанные с решением президента Дональда Трампа приостановить военную помощь для Украины. Передает Reuters.

Адвокат Трампа Руди Джулиани также заявил, что он отказывается подчиниться порядку, выписанном демократами в Палате представителей, которые требуют предоставить документы по Украине в рамках расследования о возможном импичменте президента, передает "Голос Америки".

Вице-президент США Майк Пенс также официально отказался сотрудничать с Палатой представителей США и предоставлять любые документы, передает The New York Times.

Адвокаты, представляющие интересы Джулиани и Пенса, настаивают, что расследование демократов незаконно.

В США продолжается скандал вокруг возможного давления Трампа на Зеленского. В начале сентября 2019 года информатор из Белого дома подал жалобу в Конгресс, в которой говорилось, что Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года якобы требовал возобновить расследование по делу компании Burisma, в совете директоров которой работал Хантер Байден, сын конкурента Трампа на выборах 2020 года, демократа Джо Байдена.

В Конгрессе США начали расследование в отношении возможных попыток Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани давить на украинскую власть.

24 сентября в Палате представителей США запустили процедуру импичмента Трампа. Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму июльского разговора Трампа и Зеленского. В ней Трамп просит Зеленского "сделать ему услугу" и "разобраться с делом", на что Зеленский говорит, что следующий генпрокурор будет "полностью его человеком".

Burisma - одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине, президент и основатель которой - Николай Злочевский, экс-министр экологии во времена президентства Виктора Януковича. Лицензии на разработку газовых месторождений фирмам Злочевский, в частности Burismа, согласовало министерство, которое он сам и возглавлял. В 2014 году Злочевский покинул Украину, компанию подозревали в уклонении от налогов, отмывании денег и хищении государственных ресурсов. В 2018 году в Burisma сообщили, что судебные дела против компании завершены. ГПУ действительно закрыла дело об уклонении от налогов, дело по отмыванию средств было проиграно Злочевским в Лондонском суде. А дело о хищении государственных ресурсов - фактически выдача лицензии самому себе - была передана в НАБУ, которое продолжает расследование.

Несмотря на уголовные производства, компания не прекращала деятельность, в 2014 году при Burismа создали совет директоров, в который вошел, в частности Хантер Байден. Он был в совете директоров до 2019 года.

Официально по делам о Burismа он не фигурировал.

Громадське телебачення

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