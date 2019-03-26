Пентагон выделил Трампу один миллиардов долларов на стену с Мексикой

Министерство обороны США выделило администрации Белого Дома один миллиардов долларов на возведение стены на границе с Мексикой, сообщает Reuters со ссылкой на заявление и.о. министра обороны Патрика Шанахана.

Пентагон уже уведомил конгресс о своем решении: подготовлен список различных строительных проектов на общую сумму 12,8 млрд долларов, откуда средства могут быть перенаправлены на строительство стены с Мексикой, которую так стремится построить Трамп.

Одного миллиарда долларов от военных хватит на возведение чуть более 90 км стены высотой 5,5 метров, а также всю предусмотренную проектом инфраструктуру.

Напомним, что президент США Дональд Трамп потребовал предусмотреть в федеральном бюджете на 2019 год 5,6 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой для сдерживания нелегальных мигрантов.

Демократы в Конгрессе соглашались дать только 1,3 млрд долларов.

Из-за этого конфликта в США с 22 декабря продолжался "шатдаун" (приостановка работы правительства), который закончился 26 января подписанием временного бюджета ряда ведомств до 15 февраля.

25 января прошлого года президент США Дональд Трамп подписал два распоряжения об усилении безопасности США на границе и ужесточении иммиграционной политики. В частности, один из документов подразумевает возведение стены вдоль границы с Мексикой общей протяженностью около 3,2 тыс. км.