Пентагон запретил солдатам в миссиях "светиться" с геолокацией

Оборонное ведомство США запретило служащим и военным в местах проведения операций использовать геолокацию в приложениях на мобильных устройствах. Соответствующий указ был опубликован сегодня, 6 августа, на сайте Пентагона, отмечает liga.net.

"...Эти геолокационные возможности могут раскрыть личную информацию, местонахождение, повседневную активность и численность военных, и потенциально повысить непреднамеренные риски для безопасности объединенных сил и миссий", - пишут в ведомстве у Джеймса Мэттиса.

Потенциально опасными в Пентагоне считают, в частности, смартфоны, планшеты, смарт-карты и фитнес-трекеры.

В начале 2018 года данные о базах США в Сирии и Ираке попали в сеть из-за фитнес-приложения Strava. В 2013 году Пентагон закупил 2,5 тысячи трекеров Fitbit против ожирения у военных.