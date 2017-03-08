Пентагон заявил о развертывании Россией крылатых ракет, угрожающих НАТО

Россия развернула на своей территории крылатые ракеты наземного базирования в нарушение "духовности и стремлений" договора Москвы и Вашингтона о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанного президентами США и СССР Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году. Об этом заявил 8 марта заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Пол Сельва, передает DW.

По его мнению, этот шаг угрожает безопасности НАТО. Заявление генерала стало первым официальным подтверждением со стороны американских военных, что этот шаг Москвы, о котором еще в феврале сообщали СМИ, действительно имел место.

"Сама система представляет угрозу для большинства наших объектов в Европе, и мы считаем, что россияне намеренно задействовали ее, чтобы создать угрозу для НАТО и объектов в зоне ответственности альянса", - заявил генерал на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по вопросам вооруженных сил.

Напомним, 14 февраля газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что Россия разместила на своей территории крылатые ракеты в нарушение договора о ракетах средней и малой дальности. Всего в России есть два дивизиона "запрещенных" крылатых ракет, рассказали изданию американские чиновники.