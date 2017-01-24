Перед уходом чиновники Обамы перевели Палестине $221 млн

В последние часы своей официальной работы администрация 44-го президента США Барака Обамы перечислила Палестинской автономии 221 млн долл., сообщает канал 112.ua со ссылкой на агентство Associated Press.

По данным СМИ, этой транзакции пытались помешать представители Республиканской партии.

Кроме того, чиновники выделили 4 млн долл на программы по борьбе с изменением климата и еще 1,25 млн долл для гуманитарных организаций, действующих под эгидой ООН.

Справка: Палестину финансово поддерживает Агентство США по международному развитию. Средства должны пойти на оказание гуманитарной помощи в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Кроме того, часть суммы предназначается для поддержки реформ в области безопасности, политических преобразований.

Как сообщал MIGnews.com.uа, президент США Барак Обама перед уходом с занимаемой должности оставил в Овальном кабинете традиционное письмо своему преемнику Дональду Трампу.

Американские и британские знаменитости попрощались с Бараком Обамой, поблагодарили его за работу на посту президента США и выразили обеспокоенность политикой нового президента Штатов.