Передача Украине летального оружия уравновесит ситуацию, - депутат Канады

Если Украина получит летальное оружие от своих союзников, то сможет оказать противовес усилению агрессии с российской стороны. Такое мнение высказал теневой министр иностранных дел Канады Питер Кент, передает Укринформ.

"Предоставив Украине оружие, мы предложим противовес эскалации агрессии, к которой прибегает российская сторона", - сказал Кент.

Он также выступил за продолжение канадской военной тренировочной миссии в Украине UNIFIER. "В рамках операции UNIFIER украинские силы учатся лучше противостоять поддерживаемым Россией боевикам и российским военным, которые руководят боевиками на Востоке Украины", - подчеркнул депутат от Консервативной партии.

Напомним, около 200 канадских военных инструкторов с позапрошлого года проводят занятия с украинскими военнослужащими на Яворовском и Каменец-Подольском полигонах. Впрочем, их мандат заканчивается 31 марта 2017 года, поэтому во время визита Джастина Трюдо в Киев Президент Украины Петр Порошенко обратился к нему с просьбой продлить срок пребывания инструкторов в Украине. Пока официального ответа на этот запрос из Оттавы не поступало.