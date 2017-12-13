Переезд посольства США в Иерусалим может занять более 3 лет, - Тиллерсон

Переезд посольства Соединенных Штатов Америки (США) в Иерусалим может занять более 3 лет. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает The Times of Israel.

"Это не произойдет сразу (переезд посольства в Израиль, - ред.). Наверное, не раньше, чем через 3 года, и даже это - довольно амбициозный срок", - заявил Тиллерсон.

Согласно информации издания, перечислив шаги, связанные с перемещением посольства из Тель-Авива, Тиллерсон подчеркнул, что США необходимо завести сайт, разработать планы, получить разрешение Конгресса на расходы, "а затем фактически построить посольство".

"Это не то, что должно произойти в этом году или, возможно, не в следующем году, но президент действительно хочет, чтобы посольство находилось в Иерусалиме, и чтоб мы сделали это в кратчайшие возможные сроки", - заявлял госсекретарь США накануне.

Отметим, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и распорядился перенести туда из Тель-Авива американское посольство. Это заявление вызвало волну протестов со стороны арабского мира и международных организаций.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на митинге правящей "Партии справедливости и развития", резко раскритиковал Израиль на фоне продолжающихся протестов палестинцев.