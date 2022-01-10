Переговори США та РФ щодо гарантій безпеки тривали майже 8 годин

У швейцарській Женеві закінчився перший раунд переговорів між США та Росією щодо гарантій безпеки. Делегації очолювали заступниця державного секретаря США Венді Шерман та заступник голови МЗС РФ Сєргєй Рябков.

Російське агентство РБК повідомляє, що переговори тривали 7,5 годин без урахування перерви на обід.

Зустрічі Рябкова й Шерман проходили 9 і 10 січня в Женеві в рамках переговорів Росії зі США щодо ситуації навколо України та договорів про стратегічну безпеку.

Російська делегація вже виїхала з місії США при ООН у Женеві, де відбувалися переговори у закритому форматі. Окрім Рябкова, РФ представляв заступник міністра оборони Алєксандр Фомін.

Зазначимо, що МЗС Росії 17 грудня опублікувало російський проєкт угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Він складається з дев'яти статей, що передбачає відмову НАТО від розширення, включаючи приєднання України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії, а також від розміщення ракет середньої та меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.

7 січня міністри закордонних справ країн НАТО погодили спільну позицію перед російсько-американськими переговорами. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не очікує на прорив під час переговорів з РФ. РФ не має наміру йти на поступки.

Потім переговори у форматі Росія-НАТО відбудуться 12 січня та Росія-ОБСЄ - 13 січня у Брюсселі.