Переговори України та Росії продовжаться завтра, - Подоляк

Україна та Росія продовжать переговори вже з завтрашнього дня. Як відзначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, процес складний, однак місце для компромісу є.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Подоляка.

"Продовжимо завтра. Дуже важкий та в'язкий переговорний процес. Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є. Під час перерви продовжиться робота в підгрупах",- пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, 15 березня, під час переговорів, сторони домовились поновити консультації на головній платформі.

Також видання розкривало усі подробиці переговорів за 14 березня.

Тим часом у президента Російської Федерації Володимира Путіна не мають наміру прогнозувати, коли буде мирний договір з Україною.

Війна Росії проти України триває двадцятий день.