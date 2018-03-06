Переговоры между Ким Чен Ыном и южнокорейской делегацией продолжались более 4 часов

В понедельник, 5 марта, в КНДР состоялась встреча Ким Чен Ына с южнокорейской делегацией. Стороны, в частности, обсудили проведения межкорейской встречи на высшем уровне с президентом Южной Кореи, сообщает The New York Times.

Лидер КНДР "душевно принял" представителей соседнего государства и устроил им ужин в штаб-квартире правящей Рабочей партии КНДР, во время которого делегация из Южной Кореи передала письмо от своего президента лидеру Севера.

Стороны провели чотирехчасовой "откровенный разговор" относительно "активного улучшения отношений между Севером и Югом и обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове", пишет издание со ссылкой на северокорейское государственное информагентство. Ким Чен Ын в очередной раз заявил о желании "ослабления острой военной напряженности на Корейском полуострове и активизации разностороннего диалога, контактов, сотрудничества и обмена".

Со своей стороны, представители Южной Кореи назвали переговоры "не разочаровывающими". Отмечается, что об их результатах будет объявлено после возвращения делегации в Сеул.

Делегация также намеревалась убедить лидера КНДР начать диалог с Соединенными Штатами относительно прекращения программы ядерного вооружения. Однако ни одна из сторон не прокомментировала, как на это отреагировал Ким Чен Ын.

Напомним, что 4 марта Мун Чжэ Ин отправил делегацию в Северную Корею. В нее вошли, в частности, глава южнокорейского национального разведывательного ведомства и советник президента по вопросам безопасности. Они должны провести в Пхеньяне два дня, а после - отправиться в США, чтобы сообщить о результатах переговоров.

10 членов делегации стали первыми южнокорейскими чиновниками, которые встретились с ким Чен Ыном с тех пор, как он принял власть шесть лет назад.