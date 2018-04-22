Переговоры между премьером Армении и лидером оппозиции провалились

Встреча между премьер-министром Армении Сержем Саргсяном и лидером протестного движения Николом Пашиняном продлилась всего несколько минут и завершилась безрезультатно.

Как сообщает News.am, встреча состоялась в гостинце "Мариотт" в центре Еревана. Саргсян одобрил то, что Пашинян отреагировал на призывы к переговорам, но указал, что не знает, о чем они могут говорить в присутствии десятка журналистов.

В ответ Пашинян заявил, что речь идет не о диалоге, а о выдвинутой протестующими повестке. "Я пришел сюда обсуждать условия вашей отставки и передачи власти, в связи с чем призываю вас не использовать слова диалог", - сказал он.

Премьер, в ответ, указал, что это - "ультиматум государству" и шантаж законных властей, призвав Пашиняна "вернуться в законное поле". Лидер оппозиции, в свою очередь, отметил, что власть в Армении перешла в руки народа.

Саргсян отпарировал, что фракиця, набравшя не более 8% голосов в парламенте, не имеет права говорить от имени народа, и у него более нет желания продолжать разговор. После этого переговоры были прекращены.

Как сообщал УНИАН, в Ереване уже несколько дней тысячи людей протестуют против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который был президентом Армении 10 лет. Протесты проходят и в других крупных городах Армении.

Перед окончанием полномочий Саргсяна конституция Армении была изменена, страна стала парламентской республикой, реальная власть перешла в руки главы правительства. Участники протестов обвиняют Саргсяна в захвате власти в стране.

Лидер протестующих, оппозиционный депутат Никол Пашинян объявил о "революционной ситуации" в Армении и начале "народной ненасильственной бархатной революции".