Перезагрузки не будет: Тиллерсон рассказал о планах по России

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает неправильным использовать термин "перезагрузка" в контексте отношений с РФ.

"Я думаю, что такими терминами как "перезагрузка" злоупотребляют. Нельзя перезагрузиться. Нельзя стереть прошлое. Нельзя начать с чистого листа. И мы не пытаемся начать с чистого листа", - заявил он в эфире телеканала NBC.

"Мы начинаем с того листа, который у нас есть. И всех проблем, которые есть на этом листе. Мы не сбрасываем ни одну из них… Все они - часть тех дискуссий, которые существуют у нас с русскими", - подчеркнул глава американской дипломатии.

Р.Тиллерсон отметил, что существует большое число вопросов, которые предстоит решить, чтобы наладить отношения, "если это вообще возможно".

"Я считаю, что нам предстоит рассмотреть весь спектр этих отношений. Есть множество важных областей, которым необходимо уделить внимание, если, конечно, мы собираемся вернуться к отношениям, которые, с нашей точки зрения, необходимы для безопасности США", - добавил госсекретарь.