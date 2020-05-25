Перша мережа 5G з'явилася в Швеції

Перша громадська мережа 5G почала працювати в столиці Швеції, повідомив в неділю телеканал SVT Nyheter.

Зона покриття мобільного зв'язку останнього покоління з'явилася в Стокгольмі і належить оператору Tele2. У кінці червня мережа має запрацювати в Гетеборзі і Мальме.

У понеділок оператор Telia разом із компанією Ericsson оголосять про свою мережу 5G. Вони стверджують, що ще 24 квітня запустили 10 точок зв'язку в Стокгольмі.

Більшість користувачів мобільного зв'язку не можуть користуватися перевагами мережі 5G, оскільки у відкритому продажі майже немає смартфонів, які підтримували б цей стандарт.

Зараз в Європі поширені мережі 3G і 4G. Вони прцюють понад десяти років. Мережа 5G дозволяє працювати на мобільних пристроях з небаченою до цього швидкістю і забезпечувати послуги, доступні тільки в стаціонарних мережах. Вона відкриває перспективи для роботи великої кількості мобільних пристроїв, розумних будинків, автомобілів та інших нововведень.