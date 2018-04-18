Первого заместителя Рауля Кастро выдвинули на должность главы Кубы

Комиссия по кандидатам Национальной Ассамблеи Кубы в среду, 18 апреля, выдвинула Мигеля Диас-Канеля на пост председателя Государственного Совета - наивысшую должность в государстве. C 2013 года он занимает пост заместителя главы Госсовета.

Сессия высшего законодательного органа Кубы продлится два дня. Ожидается, что результаты голосования будут известны в четверг.

С 2008 года председателем Госсовета является Рауль Кастро, до этого более 40 лет этот пост занимал его старший брат Фидель.

Председатель Госсовета является одновременно главой кубинского правительства и верховным главнокомандующим.

Напомним, лидер кубинской революции Фидель Кастро умер 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет. За десять лет до смерти он отошел от политики и отказался от государственных и партийных должностей по состоянию здоровья.

Согласно решению Национальной Ассамблеи народной власти Кубы, глава Госсовета Рауль Кастро уйдет в отставку в апреле.

Всеобщие выборы на Кубе назначены на 19 апреля, после них 86-летний Кастро передаст власть своему преемнику.

По материалам: Интерфакс-Украина