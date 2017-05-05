Первые зарубежные визиты Трампа: куда поедет американский президент

Президент США Дональд Трамп определился со своими первыми зарубежными визитами в качестве президента, которые он совершит в этом месяце.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Сначала американский президент отправится в Саудовскую Аравию, потом в Израиля и Ватикан. При этом Трамп не уточнил даты визитов.

"Толерантность это краеугольный камень мира. Поэтому я горд сообщить большое и историческое объявление этого утра и рассказать вам, что моя первая заграничная поездка в качестве президента будет в Саудовскую Аравию, потом в Израиль, потом в Ватикан в Риме", - заявил президент США.

Трамп предположительно покинет Вашингтон 19 мая для визита в Саудовскую Аравию.

Ватикан сообщает, что встреча Папы Римского и президента США состоится 24 мая.

25 мая же Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, а 26 мая прибудет на саммит лидеров G-7 на Сицилии.

Напомним, Путин не смог уговорить Трампа на личную встречу.

Ранее сообщалось, что Трамп перестал отрицать вмешательство России в выборы в США.