Первый беспилотник "Почты России" упал вскоре после запуска

Первая в России попытка доставить почту беспилотником закончилась неудачей - вскоре после взлета аппарат "Почты России" упал на землю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление представителя правительства Бурятии, которое опубликовано РИА Новости.

"Аппарат запустили по плану, он "встал", а потом что-то пошло не так, и он упал. Пострадавших нет. Выясняются причины инцидента", - сказала она.

Бурятия была выбрана экспериментальной площадкой для первой в России попытки доставить почтовый груз с помощью беспилотного летательного аппарата.

Для запуска БПЛА отвели площадку в 105-м микрорайоне Улан-Удэ, откуда груз должен был быть доставлен в село Тарбагатай, это за 35 километров от столицы Улан-Удэ.

Как сообщал УНН, в дипломатической почте посольства России в Аргентине было обнаружено почти 400 кг кокаина. Сотрудники местной полиции задержали 5 сотрудников посольства.