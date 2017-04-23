Первый тур выборов президента Франции: В лидерах - Макрон и Ле Пен

По данным экзит-полов, по итогам голосования в первом туре выборов президента Франции лидируют Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на бельгийский телеканал RTBF.

Согласно сообщению, Макрон набирает 24%, а Ле Пен - 22% голосов.

За ними следуют Франсуа Фийон и Меланшон, которые получили 20,5% и 18% голосов соответственно.

По данным AFP, по состоянию на 17:00 явка на выборах, состоявшихся 23 апреля, составила 69.4%, что несколько меньше, чем в 2012 - 70,6%.

France: voter turnout #France2017 pic.twitter.com/1jRw7WV2xN - AFP news agency (@AFP) April 23, 2017

Публикация во Франции любой информации о предварительных результатах голосования запрещена к закрытию последней избирательного участка в стране. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 75 тыс. евро. При этом такой запрет не распространяется на остальную европейскую прессу.

Ожидается, что работа избирательных участков завершится в 19:00 по местному времени, однако в некоторых крупных городах они будут работать на час дольше.