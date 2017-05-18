Первый зарубежный вояж Трампа: отступление от традиций

Президент США Дональд Трамп отправляется в конце недели в свой первый зарубежный вояж. Он собирается посетить Саудовскую Аравию, Израиль и Ватикан, а затем принять участие в саммите НАТО в Брюсселе и встрече лидеров Группы семи на Сицилии.

Обычно в подобных поездках президентов США сопровождают их главные внешнеполитические советники из аппарата Белого дома - помощники по национальной безопасности. Но теперь как раз такой помощник Трампа генерал Герберт Макмастер объявил, что по всему маршруту, кроме Сицилии, вместе с главой государства будет находиться госсекретарь США Рекс Тиллерсон. На встрече с коллегами по НАТО к ним присоединится также шеф Пентагона Джеймс Мэттис. Летит с супругом и первая леди США Меланья Трамп.

Полное расписание поездки в Вашингтоне пока официально не обнародовано, в том числе по соображениям безопасности. Но вылет назначен на пятницу, 19 мая. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд будет принимать американских гостей в Эр-Рияде в субботу и воскресенье. 20 мая состоится саудовско-американский саммит, а на следующий день назначена многосторонняя встреча в верхах, на которую приглашены руководители более 50 арабских и мусульманских стран.

22-23 мая президент США проведет в Иерусалиме и Вифлееме. Как запланировано, он пообщается с израильскими и палестинскими руководителями, посетит храм Гроба Господня, помолится - впервые среди действующих американских лидеров - у Стены Плача. Кстати, этот пункт программы привлек к себе в последние дни критическое внимание СМИ США, поскольку Белый дом отказался однозначно подтвердить принадлежность иудейской святыни Израилю.

Аудиенция Трампа у папы римского Франциска в Ватикане назначена на 24 мая. Затем американский лидер направится в Брюссель, где его будут ждать коллеги по НАТО и ЕС. В частности, у него предусмотрена рабочая встреча за обеденным столом с новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном, с которым они лично пока не встречались. Завершится поездка на саммите "семерки", который пройдет 26-27 мая в сицилийской Таормине.

Почему Эр-Рияд

Маршрут поездки выглядит нетрадиционным. Обычно руководители новых американских администраций наносят первые визиты либо соседям по Западному полушарию, либо ключевым союзникам в Старом свете. С Ближнего Востока, тем более с Саудовского королевства, до сих пор не начинал зарубежные визиты никто из американских лидеров.

Комментируя выбор действующего президента, столичная The Washington Times указывает, что, "по мнению критиков, этот визит призван компенсировать антимусульманскую риторику, игравшую столь заметную роль в предвыборной кампании Трампа и приведшую к двум неудачным попыткам закрыть въезд (в США) жителям нескольких стран с преимущественно мусульманским населением". Кстати, и глава МИД Саудовской Аравии на днях заявил, что предстоящий визит - "это ясный и мощный посыл, доказывающий, что у США нет неприязни" к арабскому и мусульманскому миру.

Кроме того, продолжает издание, "данное решение Белого дома рассматривается как отповедь (прежней демократической) администрации (Барака) Обамы, пытавшейся наладить более теплые отношения с Ираном". Делалось это, как известно, ради ядерной сделки, которую Эр-Рияд изначально критиковал, а Трамп грозит денонсировать.

По мнению The Washington Times, выбор Трампа будет иметь политические последствия, причем не только в подходе к тому же Ирану и в противостоянии с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). "Президентский визит может открыть двери для вмешательства США в поддерживаемую саудовцами войну против сепаратистов-хуситов в Йемене", - утверждает консервативная и в целом близкая к правящей Республиканской партии США газета.

Присутствуют, разумеется, и экономические соображения. Для Трампа, пришедшего в Белый дом из большого бизнеса и изначально провозгласившего намерение блюсти прежде всего денежные интересы американских налогоплательщиков, этот фактор, по мнению наблюдателей, вообще может быть решающим. Налюдатели обратили внимание на заявление высокопоставленного представителя Белого дома, который на днях сообщил журналистам, что США близки к заключению целого ряда новых сделок в области военно-технического сотрудничества с Саудовской Аравией стоимостью более $300 млрд в ближайшие 10 лет. Подписание новых соглашений ожидается в первый день визита.

Наверняка важным сигналом для Эр-Рияда стало и заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что США не увязывают закупки нефти в Саудовской Аравии с готовностью королевства наращивать финансовый и военный вклад в борьбу с ИГ и не рассматривают возможность сокращения этих закупок. 25 мая в Вене ведущие страны - экспортеры нефти, включая Саудовскую Аравию и Россию, будут решать, на какой срок продлевать соглашение об ограничении добычи нефти для поддержания уровня цен.

Официальное объяснение

Официальная позиция Белого дома сводится к тому, что Трамп хочет "объединить людей всех вероисповеданий вокруг общего устремления к миру, прогрессу и процветанию". "Предстоящая поездка - воистину историческая, - заявил журналистам тот же Макмастер. - Ни один президент еще не посещал за один раз места зарождения и святыни иудаизма, христианства и мусульманства".

По словам руководителя аппарата СНБ, в Саудовской Аравии Трамп будет "убеждать арабских и мусульманских партнеров делать новые смелые шаги, чтобы... давать отпор" тем, в ком США видят угрозы миру - "от ИГИЛ (американское наименование ИГ - прим. ред) до "Аль-Каиды" и от Ирана до режима Асада", то есть правительства Сирии во главе с президентом Башаром Асадом. Хозяин Белого дома, как добавил его помощник, намерен также "уважительно и твердо дать понять, что США и весь цивилизованный мир ожидают от мусульманских союзников решительного отпора радикальной исламистской идеологии, использующей превратное понимание религии для оправдания преступлений против человечности".

Кстати, на днях вице-президент США Майкл Пенс выступил в Вашингтоне на первом Всемирном саммите в защиту гонимых христиан и высказался на эту тему еще более определенно, причем подчеркивал, что говорит не только за себя, но и за Трампа. По его словам, "воплощение зла в наши дни" в Белом доме видят в "радикальном исламском терроризме". Пенс сделал особый акцент на этих словах и заверил, что президент США и его команда говорят и будут говорить на эту тему без обиняков.

О чем пойдет речь

С израильскими и палестинскими лидерами, по словам Макмастера, Трамп собирается обсуждать перспективы "справедливого и прочного мира". Нетаньяху услышит очередное заверение в "нерушимости уз, связывающих Америку с еврейским государством". В беседе с Аббасом будет выражено "стремление к (уважению) достоинства и самоопределения для палестинцев".

Правда, у новой администрации США пока нет собственного плана ближневосточного мирного урегулирования. Но наблюдатели считают, что это, возможно, не так уж и плохо. "У нас было уже много планов, и они не срабатывали", - заявил на днях новый представитель Организации освобождения Палестины в Вашингтоне Хузам Зомлот. "Может быть, если теперь мы станем действовать без всякого плана, из этого что-то выйдет", - добавил он.

На аудиенции с папой Франциском президент США, по словам Макмастера, намерен поднять темы "религиозной свободы, путей борьбы с религиозными притеснениями и торговлей людьми, сотрудничества в рамках гуманитарных миссий по всему миру". Кстати, в упомянутом саммите в защиту гонимых христиан, устроенном американскими евангелистами, участвовали и католики. Да и вообще, по свидетельству Белого дома, "послание терпимости и надежды", которое Трамп повезет с собой, адресовано "миллиардам людей по всему миру, включая и миллионы верующих американцев".

В брюссельской программе Трампа Макмастер выделил выступление на открытии нового мемориала НАТО, посвященного "совместной борьбе" членов альянса. По его словам, в основание мемориала положены кусок Берлинской стены и фрагмент разрушенного в ходе терактов 11 сентября 2001 года Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Он рассказал, что в своей речи Трамп собирается "подтвердить верность Америки альянсу и вновь выразить убеждение в том, что ради общего блага все члены организации должны делить между собой груз ответственности и иные общие тяготы".

Трамп и министр обороны США примут участие и в рабочих заседаниях лидеров НАТО. По сообщению журнала Foreign Policy, те уже готовятся к общению с новым американским коллегой, причем весьма своеобразно. В частности, организаторы саммита рекомендуют главам государств предельно сокращать выступления - до 2-4 минут. Решено также отказаться от публикации традиционного подробного итогового коммюнике.

"Впечатление такое, будто они готовятся иметь дело с ребенком - с неустойчивым вниманием и настроением, без всяких знаний о НАТО и интереса к глубоким политическим проблемам", - сказал изданию один осведомленный эксперт, считающий, что "все это просто нелепо".

Между тем на саммите "семерки" в Таормине президенту США предстоит вникать во множество макроэкономических проблем. Кроме того, эта встреча сулит ему череду двусторонних встреч с коллегами, включая премьер-министра Италии. Правда, предусмотрена и возможность культурно отдохнуть - на концерте филармонического оркестра La Scala.

Наперекор традиции

Традиции зарубежных поездок президентов США начали складываться довольно поздно. Первые сто с лишним лет существования американской республики считалось, что ее руководителей избирают не для того, чтобы они разъезжали по заграницам и общались с чужими монархами (других республик поначалу почти не было). К тому же с ближайшими соседями американцы в XIX веке враждовали, в результате чего, например, Мексика лишилась Калифорнии и Техаса.

В итоге первым зарубежным визитом действующего президента США была поездка Теодора Рузвельта в Панаму в 1906 году. Хотя и эта территория, отколовшаяся чуть ранее от Колумбии, по сути находилась тогда под контролем американцев, строивших там Панамский канал. Его президент и ездил инспектировать.

В Европу первым из американских лидеров приезжал Вудро Вильсон. В 1918 и 1919 годах он совершил две довольно продолжительные поездки по ряду стран, участвовал в Парижской мирной конференции по итогам Первой мировой войны.

Итоги Второй мировой подводились, в частности, на Ялтинской конференции 1945 года с участием Франклина Делано Рузвельта. Он тогда первым из президентов США приехал в СССР. Следующим стал Ричард Никсон, который в 1972 году посетил Москву, два года спустя его преемник Джеральд Форд побывал во Владивостоке. Ни для кого из них эти визиты не были первыми зарубежными поездками.

Дуайт Эйзенхауэр в 1952 году поехал в Сеул и посетил зону боевых действий в Корее. На тот момент он был избранным, но еще не вступившим в должность президентом США, и первым начал зарубежные турне с Азии. Двадцать лет спустя Никсон первым съездил в Китай, хотя начинал он достаточно традиционно - с Брюсселя, Лондона и Западного Берлина.

Ближайшие предшественники нынешнего президента США в Белом доме наносили свои первые визиты в Канаду (Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш- старший) и Мексику (Джордж Буш-младший).

Трамп первым выбрал для своего внешнеполитического дебюта Ближний Восток.

Грушевського 5

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