Песков: Говорить о встрече в "нормандском формате" до конца года рано

В Кремле заявили, что пока рано говорить о проведении встречи лидеров "нормандской четверки" до конца года.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Мы внимательно отслеживаем ситуацию. Любые сообщения о том, что разведение сил срывается, вызывает глубокую обеспокоенность. Мы надеемся, что несмотря на трудности, процесс будет завершен, финализирован", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, как срыв разведения сил повлияет на планы проведения саммита в "нормандском формате", Песков подчеркнул, что Россия хотела бы как можно скорее провести эту встречу, но говорить о сроках пока рано.

"Позиция России по нормандскому формату неизменна и последовательна. Россия и президент Владимир Путин выступают за продолжение работы в нормандском формате. Хотим как можно скорее провести саммит, но вместе с тем считаем, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности", - сказал он.

На вопрос о том, возможно ли проведение саммита до конца года, представитель Кремля заявил: "Пока преждевременно говорить, пока по- прежнему очень много вопросов остается на повестке дня".

Напомним, командующий ООС Владимир Кравченко заявил сегодня, что разведение сил в Петровском может состояться уже 8 ноября. Это удастся сделать лишь при условии соблюдения прекращения огня.

В свою очередь руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский заявил, что последние обстрелы украинских позиций близ Петровского были зафиксированы 29 и 30 октября. Таким образом только через 7 суток, в случае соблюдения прекращения огня, удастся провести разведение войск.

Также сегодня посольство США заявило, что высоко оценило усилия президента Украины Владимира Зеленского и его команды, благодаря которым было обеспечено разведение войск и оружия в населенном пункте Золотое на линии разграничения на Донбассе.

Вместе с тем, посольство США напомнило РФ о необходимости полностью выполнить минские соглашения и призвало Москву вывести все свои силы с востока Украины.