Песков избегает прямого ответа на вопрос о возобновлении деятельности Меджлиса в Крыму

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков избегает прямого ответа на вопрос относительно возобновления деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в оккупированном Россией Крыму.

Это следует из его ответа на вопрос о решении Международного суда ООН по иску Украины, сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на ТАСС.

"Фактически никаких ограничений для функционирования общественных организаций граждан России - крымских татар - нет. Существуют различные экстремистские проявления, экстремистские организации, как и везде в России, экстремистские проявления будут преследоваться по закону", - сказал он в ответ на вопрос, будет ли разрешена деятельность Меджлиса.

Рефат ЧубаровНародный депутат УкраиныЧубаров заверил, что Меджлис подаст иск в ЕСПЧ против РФ из-за решения российского суда о запрете этого крымскотатарского представительского органаСказано 30 сентября 2016 г.Статус обещания: Выполнено

При этом он добавил, что "все, что не запрещено, оно разрешено - и общественная деятельность, и политическая, и другая, здесь никаких проблем нет".

Напомним, в РФ Меджлис был признан экстремистской организацией и его деятельность запрещена: в ответ представительный орган крымскотатарского народа подал иск в Европейский суд по правам человека.

19 апреля Международный суд ООН в Гааге принял меры для восстановления прав национальных меньшинств в аннексированном Россией Крыму и обязал РФ восстановить Меджлис.

Слово і Діло

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