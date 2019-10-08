Песков: Кремль заинтересован в реанимации встречи "нормандской четверки"

Россия заинтересована провести встречу в "нормандском формате" на высшем уровне, но саммит должны хорошо подготовить, чтобы у него был результат.

Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Россия ищет повод не проводить эту встречу.

При этом Песков утверждает, что заявление "не соответствует действительности".

"Как и все страны-участницы этого формата, Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи. В то же время мнение Кремля разделяет много стран: встреча должна быть подготовлена, чтобы быть результативной", - сказал он, передает ТАСС.

По его словам, пока встречу готовят помощники президентов, и "со всех четырех сторон вбрасываются различные идеи, чтобы наполнить встречу содержанием и придать ей результативности".

Но участие США в "нормандській встречи" Кремль не поддерживает. Однако, по мнению Пескова, "Вашингтон мог бы использовать свое влияние на выполнение Украиной минских соглашений".

Также пресс-секретарь Путина добавил, что пока у "нормандском формата" нет альтернативы.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что условия всех сторон для новой встречи в "нормандском формате" были выполнены и в настоящее время согласовывается дата ее проведения.