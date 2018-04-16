Песков назвал подготовку новых санкций США «международным рейдерством»

Новые антироссийские санкции, которые анонсировали США, — это «неприкрытые попытки выдавить» Москву с международных рынков. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно же, это не может иметь никакого отношения и не может никак обуславливаться соображениями, связанными с ситуацией в Сирии или любой другой стране мира. Это не что иное, как такое, я бы сказал, международное экономическое рейдерство»,— цитирует господина Пескова «РИА Новости». Пресс-секретарь российского президента отметил, что «санкционные устремления» против России принимают характер навязчивой идеи. «Мы по-прежнему не считаем эти санкции законными, считаем их противоречащими международному праву и правилам ВТО»,— сказал он, добавив, что власти России работают над обеспечением стабильности в экономике.

США пообещали объявить о новых санкциях против России сегодня. Как и сообщал “Ъ”, на этот раз ограничения введут «за поддержку» сирийского президента Башара Асада, которого Вашингтон обвиняет в применении химического оружия. Россия обещает «динамично» принять законопроект об ответных мерах на санкции США.