Песков назвал удручающим законопроект о санкциях США против России

В среду, 26 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Конгресса США о расширении санкций против Российской Федерации, назвав их "весьма печальным" с точки зрения развития отношений между двумя странами, передает Интерфакс.

"Сейчас можно сказать, что новости весьма печальные с точки зрения российско-американских отношений и перспектив их развития и не менее удручающие с точки зрения международного права и международных торговых отношений", - сказал Песков, комментируя законопроект с новыми санкциями в энергетическом секторе.

При этом он отметил, что его суждения основываются на информации, которая доступна по данному законопроекту.

Одновременно, пресс-секретарь Владимира Путина призвал дождаться, пока законопроект не станет законом.

"Пока речь идет о законопроекте, поэтому каких-то субстантивных оценок давать пока не будем. В любом случае отношение к этому будет формулироваться после тщательного анализа, и решение, безусловно, будет приниматься главой государства, президентом Путиным", - сказал Песков.

Также он уклончиво ответил на вопрос в отношении возможных ответных мер Российской Федерации на новые американские санкции.

"Я еще раз повторяю - решения в области внешней политики принимает президент РФ. И в случае если и когда такие решения будут приняты, мы вам сообщим", - заключил пресс-секретарь Кремля.

Как сообщал MIGnews.com.ua, большинством голосов Конгресс США 26 июля поддержал самый масштабный пакет санкций против России, начиная с 2016 года.