Песков о материале американского канала CNBC о неудачных пусках ракет в России: Верьте Путину

Спикер Кремля Дмитрий Песков призвал россиян слушать президента России Владимира Путина, а не американские телеканалы. Так он прокомментировал материал канала CNBC о четырех неудачных испытаниях ядерных ракет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 22 мая, что нужно больше доверять словам российского лидера Владимира Путина, а не материалам американских телеканалов, сообщает ТАСС.

Спикер Кремля сказал журналистам: "Слушайте президента России Владимира Путина и верьте ему", - отвечая на просьбу прокомментировать материал американского телеканала CNBC о провале испытаний новых ядерных ракет в РФ.

Американский телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил, что Россия провела четыре неудачных испытания новой ракеты с ядерным двигателем, о которой говорил Путин в марте 2018 года во время обращения к Федеральному собранию. По словам собеседников телеканала, знакомых с докладом разведки США, самый продолжительный испытательный полет длился чуть более двух минут. Ракете удалось пролететь около 35 км, после этого она разбилась. Самый короткий тест занял четыре секунды, ракета при этом пролетела около 7 км.

1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию Путин заявил, что Россия разработала крылатую ракету с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью" полета, которая была проверена на полигоне в конце 2017 года. Во время выступления Путина показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.