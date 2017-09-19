Песков о выделении $500 млн Украине: заявлений США мы не слышали

Кремль ничего не знает о решении Сената США выделить $500 млн на оборону Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости".

По словам Пескова, информация о выделении средств "поступила из Киева, Вашингтон никаких заявлений не делал".

"Это вопрос двусторонних украинско-американских отношений в части предоставления кредита", - сказал Песков.

Он напомнил, что Россия неоднократно выступала против поставок летального оружия Украине, "поскольку это только ухудшит ситуацию на Донбассе и помешает выполнению Минских соглашений".

Напомним, Сенат США одобрил предложенный Пентагоном проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, в котором $500 млн предусмотрено на помощь Украине.