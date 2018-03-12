Песков об отравлении Скрипаля: Это не имеет отношения к России

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что связи между отравлением бывшего полковника ГРУ РФ Сергеем Скрипалем и Россией нет. Об этом передает РБК.

Песков заявил, что не слышал официальных заявлений о причастности России к отравлению Скрипаля.

По его словам, подобные заявления являются "упражнениями британских СМИ".

"Упомянутый гражданин работал на одну из спецслужб Великобритании, в этой же стране произошло отравление, и эта тема не имеет отношения к России", - сказал Песков.

Как ранее сообщал NEWSONE, причиной сильного отравления бывшего полковника ГРУ России Сергея Скрипаля могло стать употребление специфического анестетика фентанила. Британские СМИ отмечают, что правоохранители, которые занимаются делом Скрипаля, рассматривают версию отравления фентанилом, но она не является основной.

NewsOne

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