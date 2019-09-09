Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной граждан

Пескова спросили, почему 7 сентября в день обмена между Украиной и Россией Путин, в отличие от президента Украины Владимира Зеленского, не явился в аэропорт встречать участников обмена.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина заявил, что это не прерогатива президента встречать удерживаемых другой страной лиц в аэропорту.

"В целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошел, чтобы этот обмен смог состояться. И это является главным, а не приезд либо неприезд в аэропорт", -Песков

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35".

После возвращения в Украину освобожденных моряков вместе с их родными привезли в военный госпиталь в Киеве для обследования и лечения, других освобожденных украинцев - в больницу "Феофания".