Песков озвучил ожидания Кремля от выборов президента Украины

В Кремле ожидают, что на выборах президента Украины 2019 года победит "президент мира, а не войны". Об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал во вторник, передает российское госинформагентство.

"Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти пришел в Украине и был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость, который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией. Это можно сказать однозначно", - отметил он.

Ранее в понедельник, выступая в незаконно аннексированном РФ украинском Крыму, президент России Владимир Путин сказал, что "с нынешним руководством Украины вряд ли можно сварить кашу, и Москва будет готова выстраивать отношения с Киевом тогда, когда там "здравый смысл восторжествует".

В свою очередь, президент Украины Петро Порошенко подчеркнул, что не собирается "варить кашу" с российским руководством и выступает за усиление санкционного давления на Москву.

Президентская кампания в Украине официально стартовала 31 декабря. Выборы главы государства назначены на 31 марта.

ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в президенты. Пятеро из них заявили, что снимают свои кандидатуры в пользу других кандидатов.

По материалам: ТАСС