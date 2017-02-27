Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал США быть более внимательными в оценках ситуации на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

В частности Песков прокомментировал призыв США, обращенный к ополченцам и России, обеспечить работу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на востоке Украины.

«Мы считаем, что необходимо быть более внимательными в оценках ситуации, тем более в определении источника провокационных действий», — сказал Песков.

По его словам, сами наблюдатели ОБСЕ неоднократно фиксировали, что источником провокационных действий являются вооруженные силы Украины.

«Мы можем лишь в сотый раз повторить, что Россия никоим образом не является стороной этого конфликта», — сказал он.

26 февраля сообщалось, что Госдепартамент США призвал Россию и ополченцев начать соблюдать режим прекращения огня в Донбассе и дать беспрепятственный доступ наблюдателям ОБСЕ.