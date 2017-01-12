Песков прокомментировал намерение Тиллерсона дать Украине летальное оружие

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет разъяснять госсекретарю США Рексу Тиллерсону все вопросы касательно Донбасса. Так он прокомментировал, заявления Тиллерсона о том, что Россия вторглась на территорию Украины на восточной границе, и в связи с этим необходимо помочь Киеву, предоставив ему оборонительное оружие.

"Я оставил бы это без реакции. Мы будем разъяснять госсекретарю Тиллерсону все соответствующие вопросы по мере того, как они у него будут появляться", - сказал Песков.

Как известно, кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон в ходе слушаний в сенате высказался в пользу поставок Украине летального оружия в случае продолжения боевых действий в Донбассе. "Я думаю, что нам важно оказывать Украине всю необходимую поддержку для того, чтобы она могла защитить себя от дальнейшей экспансии или агрессии", - сказал он.