Песков: Путин без оптимизма относится к идее установления монархии в России

Позиция Кремля может разочаровать Аксенова: ни в России, ни в оккупированном Крыму монархии не будет.

В Кремле поддержали инициативу оккупационных властей Крыма ввести в России монархию и диктатуру. Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент неоднократно уже говорил на этот счет, он, скажем так, без оптимизма относится к подобным идеям", - сказал Песков.

Он отметил, что в течение последних пяти лет президент РФ неоднократно вынужден был в том или ином контексте отвечать на такие вопросы, отметил Песков.

"Он весьма прохладно относится к таким дискуссиям", - сообщил он.

Песков отметил, что не имеет права высказывать личное мнение о словах "главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова, который, в частности, призвал возродить в РФ монархию, но предположил, что его высказывания как раз являются личным мнением главы региона.

"Наверное, он волен высказывать личное мнение", - сказал Песков.

На вопрос журналистов, может ли быть указанная форма правления установлена в Крыму, Песков ответил, что "монархии в отдельно взятом регионе Российской Федерации быть не может".

Песков назвал некорректным и абсурдным вопрос о том, есть ли угроза того, что взгляды Аксенова будут отражаться на его действиях в Крыму, и существуют ли механизмы контроля, чтобы подобное не происходило.

"Существует правовое поле российского государства", - напомнил пресс- секретарь Путина.

Как сообщалось, Аксенов в эфире телеканала "Первый Крымский" заявил, что считает необходимой для России новую форму правления - монархию. По его мнению, в РФ необходимо единоначалие: поскольку у страны есть внешний враг, президенту нужно больше прав, "вплоть до диктатуры".