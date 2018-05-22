Песков: Россия не получала предложений по обмену Сенцова на Вышинского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос обмена украинского режиссера Олега Сенцова на руководителя ресурса РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

По словам Пескова, инициатив о возможности обмена Вышинского в Кремль не поступало.

"Пока никаких инициатив на этот счет, насколько мне известно, не было, какой-либо информации мы не получали. Но в любом случае подобные вопросы, конечно, не обсуждаются публично. Это вопросы, которые любят тишину", - цитирует Пескова Интерфакс-Украина.

21 мая, пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что ведомство рассматривает все возможные варианты для освобождения из российской тюрьмы украинского режиссера и общественного активиста Олега Сенцова

В частности, на вопрос журналистов о том, возможен ли вариант обмена Сенцова на арестованного по подозрению в государственной измене руководителя РИА Новости-Украина Вышинского, Беца ответила, что подобный вариант не исключается.

Напомним, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 года правоохранительными органами РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима.

Он находится в колонии в городе Лабытнанги и продолжает заниматься творчеством.