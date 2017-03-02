Песков: в России решение о бойкоте Евровидения не принималось

В четверг, 2 марта, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что страна не утверждала решения бойкотировать песенный конкурс "Евровидение - 2017", который через несколько месяцев состоится в Украине, передает Интерфакс.

Он также отметил, что некоторые опасения по поводу места проведения конкурса у России есть.

"У Кремля нет какой-либо позиции на предмет темы возможного бойкотирования. Не совсем понятно, нужно ли его (Евровидение) бойкотировать", - сообщил Дмитрий корреспондентам. Именно так секретарь прокомментировал недавнее обращение депутата Госдумы от "Единой России" Виталия Милонова к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с требованием объявить бойкот песенному конкурсу.

"Безусловно, с учетом места проведения этого конкурса, возможных проблем с безопасностью и недружественным отношением и т.д. определенный повод для озабоченности очевиден", - добавил Дмитрий Песков и подчеркнул, что "какие- либо решения, насколько нам известно, не принимались".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, песенный конкурс "Евровидение-201"7 в Киеве впервые в истории шоу будут вести трое мужчин-украинцев.