Песков заявил, что нет данных о присвоении полковнику ГРУ звания Героя России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации о награждении звания Героя России Анатолия Чепиги, которого журналисты-расследователи называют одним из обвиняемых в Великобритании по делу об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля. Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что не имеет данных о присвоении полковнику ГРУ Анатолию Чепиге звания Героя России. Об этом Песков сообщил журналистам, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что нет данных о присвоении звания Героя России человеку с таким именем и фамилией.

По словам Пескова, в Кремле считают, что вести дискуссию на эту тему со средствами массовой информации невозможно, потому что идентификацией таких людей должны заниматься только спецслужбы.

При этом спецслужбы должны опираться на официальные материалы, поступающие из "компетентных источников".

Спикер Кремля подчеркнул, что разговор ведется вокруг сообщений СМИ и результатов расследования "неких организаций". В Москве не знают, насколько они достоверны, добавил Песков.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года в британском Солсбери нервно-паралитическим агентом "Новичок". Им удалось выжить после покушения.

5 сентября в прокуратуре Британии назвали фамилии подозреваемых в нападении на Скрипалей. Сообщалось, что это россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр страны Тереза Мэй подчеркнула, что они являются офицерами Главного управления (бывшее ГРУ) Генштаба РФ.

12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России знают, кто такие Петров и Боширов. По словам главы Кремля, это обычные гражданские лица.

13 сентября российский пропагандистский телеканал RT опубликовал интервью с Петровым и Бошировым. Они заявили, что действительно были в Солсбери в марте, но ездили туда исключительно на экскурсию. Свою причастность к отравлению и к работе в ГРУ они отрицали.

Согласно расследованию группы Bellingcat и The Insider, человек, известный под фамилией Боширов, - это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Данные о личности подозреваемого, известного как Александр Петров, будут обнародованы через 7-10 дней, сообщила 28 сентября газета The Times

The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что британская служба безопасности и отдел полиции по борьбе с терроризмом установили третьего участника покушения на Скрипаля.