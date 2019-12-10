Песков заявил, что Путин не согласен с формулировкой "оккупированные территории Донбасса"

Президент РФ Владимир Путин считает рабочей ситуацию, при которой в ходе нормандского саммита в отношении подконтрольных боевикам "ЛДНР" территорий используется формулировка "оккупированные", сообщил спикер Кремля Дмитрий Пеской.

Президент РФ Владимир Путин и члены российской делегации на переговорах в нормандском формате постоянно делали оговорку, что не согласны с формулировкой "оккупированные территории" в отношении подконтрольных боевиками частей Донецкой и Луганской областей. Об этом рассказал журналистам спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет РБК.

Он назвал рабочей такую ситуацию.

"Все четко подчеркивали несогласие с той или иной формулировкой. Путин не согласен с этой формулировкой, но она используется. Это рабочая ситуация на переговорах", - добавил Песков.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" - Украины, Франции, Германии и России - по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча Зеленского и президента России Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит в нормандском формате через четыре месяца.

Главные вопросы, по которым пока нет прогресса, - это проведение выборов на оккупированных территориях и возвращение под контроль Украины участка украинско-российской границы в Донецкой и Луганской областях.