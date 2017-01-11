Песков заявил, что в России проанализируют списки пленных, которые обнародовала Савченко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что в ходе работы трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе произойдет обмен мнениями об обнародованных украинским народным депутатом Надеждой Савченко списках пленных и пропавших без вести.

Песков заявил, что нельзя упрекать какую-то одну из сторон конфликта на Донбассе - "ополченцев Донбасса и Киев" - в том, что процесс обмена пленными идет медленно Фото: EPA

Списки пленных и пропавших без вести, которые обнародовала народный депутат Украины Надежда Савченко, так или иначе будут анализироваться, сказал пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, сообщает агентство ТАСС.

Он не исключил, что в ходе работы трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе произойдет обмен мнениями об этих документах.

Песков заявил, что нельзя упрекать какую-то одну из сторон - "ополченцев Донбасса и Киев" - в том, что процесс обмена пленными идет медленно. По его словам, это вопрос "именно договоренностей и доверия двух сторон этого конфликта".

Накануне Савченко опубликовала списки украинских пленных и пропавших без вести. По ее словам, украинская сторона подает запрос на 129 человек, из которых боевики подтверждают 42 человека. Террористическая организация "ДНР" запрашивает 524 человека, "ЛНР" - 377 человек. Савченко отметила, что в списках могут быть неточности, и попросила предоставлять ей информацию о них.

СБУ негативно отреагировала на инициативу Савченко, заявив, что публикация списков может навредить пленным и их родственникам.

По словам советника главы СБУ Юрия Тандита, списки Савченко были опубликованы без разрешения родных и близких украинских заложников. В ответ нардеп заявила, что ни один из родителей не позвонил ей "с требованием убрать их ребенка из опубликованных списков пленных".

7 декабря 2016 года Савченко провела встречу в Минске с главарями боевиков Александром Захарченко и Игорем Плотницким, за что ее подвергли критике. Она утверждала, что ради освобождения заложников готова "говорить даже с чертом", но в своих собеседниках "чертей не увидела". Позже нардеп уточнила, что на встрече с боевиками договорилась об обмене пленными в формате "1 на 4".

16 декабря первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что в плену боевиков находятся 110 украинцев. Председатель Службы безопасности Василий Грицак заявил 22 декабря, что пропавшими без вести на Донбассе считаются 492 человека.