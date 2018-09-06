Петиция в поддержку Сенцова на сайте Белого дома набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием содействовать освобождению украинского режиссера Олега Сенцова на сайте Белого дома набрала необходимое количество голосов, передает УНН.

Сейчас, согласно данным на сайте, под петицией подписались 100 534 человека

Петиция появилась в начале августа, до 8 сентября необходимо было набрать 100 тысяч голосов. Теперь петицию должны рассмотреть в американской администрации.

"Европейский парламент уже обратился к Владимиру Путину (президента РФ - ред.) о немедленном освобождении Олега Сенцова и других. Теперь пора США высказаться. Мы настоятельно призываем наше правительство использовать все рычаги, чтобы требовать немедленного освобождения Олега Сенцова и других украинских политических заключенных в России", - говорится в петиции.

Как сообщал УНН, на данный момент сайт петиций Белого дома не работает для украинских ip-адресов. При попытке зайти на сайт петиций появляется сообщение "Доступ запрещен. Вы не имеете разрешения на доступ к сайту на сервере".