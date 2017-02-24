Петр Ильичев назначен врио постпреда России при ООН после смерти Чуркина

Первый заместитель экс-постпреда России при ООН Виталия Чуркина Петр Ильичев назначен исполняющим обязанности российского постоянного представителя при организации, передает ТАСС.

«Петр Ильичев стал исполняющим обязанности постоянного представителя РФ при ООН», — сообщили в дипмиссии.

Отмечается, что Ильичев будет исполнять обязанности постоянного представителя при Всемирной организации до назначения нового постпреда России при ООН.

Ранее в постоянном представительстве России при ООН прошла церемония прощания с Виталием Чуркиным.