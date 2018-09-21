Петрова и Боширова уже арестовывали в Нидерландах - Bellingcat

Главных подозреваемых в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля "Александра Петрова" и "Руслана Боширова" ранее уже арестовывали в Нидерландах, сообщили гражданской разведывательной группе Bellingcat в одном из правоохранительных органов Европы.

У расследователей нет информации о времени и причине ареста сотрудников ГРУ России.

Европейские СМИ ранее сообщали об арестах и депортации двух неизвестных русских шпионов из Нидерландов. Тогда была информация о попытках двух неизвестных нелегально перевезти хакерское оборудование в Швейцарию с целью проникнуть в лабораторию в Шпице, которая работала над расследованием химических атак в Сирии, а затем и определила отравляющее вещество в деле Скрипаля.

Несмотря на то, что СМИ, которые опубликовали эту информацию, сообщили, что инцидент произошел весной 2018 года, они признали, что точное время неизвестно.

О передвижениях "Петрова", в том числе и Швейцарию, и Нидерланды, Bellingcat сообщили в своем расследовании, которое также окончательно подтвердило работу "Петрова" и "Боширова" на ГРУ России. Расследователи сопоставили документы "Петрова" и "Боширова" с серией паспорта другого российского шпиона, причастность к ГРУ которого уже точно установлена.

13 сентября подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью российскому государственному телеканалу RT, в котором заявили о том, что они "просто туристы" и не являются сотрудниками ГРУ. Они якобы "не знают, где находится дом Скрипаля" и отрицают, что у них был с собой "Новичок": "нормальным мужикам возить с собой женские духи - это не глупо?".

В правительстве Британии назвали интервью полностью лживым.

Напомним, что 5 сентября британские правоохранители обнародовали данные о двух подозреваемых в отравлении нервнопаралитическим веществом "Новичок" семьи Скрипалей. Полицейские подозревают россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Издание "Фонтанка" в этот же вечер нашло нападавших, заявив, что их паспорта подлинные и отличаются лишь одной последней цифрой.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй подчеркнула, что подозреваемые являются сотрудниками ГРУ Генштаба ВС РФ, а само покушение почти наверняка было одобрено высшим политическим руководством России.

5 марта в британском Солсбери с сильным отравлением был госпитализирован российский шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь. Через некоторое время были госпитализированы несколько сотрудников экстренных служб, работавших на месте происшествия.