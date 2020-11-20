Pfizer і BioNTech в США подали заявку на прискорену реєстрацію своєї вакцини від COVID-19

Німецька компанія BioNTech і американська Pfizer подали заявку на прискорену реєстрацію своєї вакцини від коронавірусу BNT162b2 в Управління за санітарним наглядом США (FDA).

Про це повідомляють Associated Press і The Washington Post.

Якщо FDA схвалить заявку у встановлені терміни, то перші поставки BNT162b2 в США почнуться до кінця грудня 2020 року. Потім вакцину реєструватимуть в Євросоюзі, Великій Британії, Австралії, Канаді та Японії. Принаймні, на це сподіваються виробники.

Згідно із протоколами компаній, до кінця цього року у планах випуск 50 млн доз, а вже в 2021 році до 1,3 млрд доз. BioNTech і Pfizer розраховують, що почнуть поставки вже через кілька годин після підтвердження реєстрації.

Фахівці FDA проте зазначили, що у разі екстреної реєстрації вакцина буде вважатися експериментальною, а не остаточно схваленою.

Останні дані досліджень показували, що ефективність вакцини BNT162b2 зросла до 95%.

На початку місяця стало відомо, що вакцина від коронавірусу Pfizer і BioNTech запобігає зараженню на 90%. Після цієї новини акції компанії злетіли на 14%, а фондові ринки в усьому світі помітно пожвавилися в очікуванні близького кінця коронакризи. Але доставка вакцини стане логістичним викликом - препарат зберігається тільки при температурі -70 градусів.

Пізніше американська біотехнологічна компанія Moderna заявила, що її вакцина від коронавірусу ефективна на 94,5%.

Вона може зберігатися в звичайному домашньому або медичному холодильнику до 30 днів, не втрачаючи своїх властивостей.

Вакцина AZD1222 напередодні пройшла другу фазу випробувань.

Бабель

https://babel.ua