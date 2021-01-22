Pfizer поділиться вакциною з бідними країнами через COVAX

Компанії Pfizer і BioNTech погодилися брати участь зі своїм препаратом проти COVID-19 у програмі доступу до вакцини для бідних країн COVAX, яка була створена за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я. Офіційно про угоду оголосять 22 січня.

Про це повідомляє Reuters.

Подробиці про розмір угоди або ціну за дозу, яку COVAX буде платити, поки точно не відомі. Проте повідомляється, що вакцини виділять відносно небагато, в основному вони будуть призначатися медичним працівникам у країнах, які обслуговує COVAX.

Наголошується, що поширення препаратів проти коронавірусу в країнах з низьким і середнім рівнем доходів по цій програмі повинно початися в лютому. У ВООЗ сподіваються цього року доставити понад 1,8 млрд доз вакцини від COVID-19 по всьому світу у 92 бідні країни.

Нагадаємо, вчора глава МОЗ Максим Степанов розповів, що в першому півріччі 2021 року Україна отримає 8 млн доз вакцин через механізм COVAX. Мова йде про препарати AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna.

Також у Євросоюзі заявили про розробку механізму, який би дозволив поділитися зайвими вакцинами від коронавірусу з більш бідними сусідами та Африкою. Цей механізм діятиме окремо від COVAX.